Klient ja kauplus vaidlevad ATV pärast. «Sõnasõda läks ikka päris suureks.»

Tartlane Enn ostis eelmise aasta alguses ATV, millel ilmnesid tema sõnul väiksemad vead juba esimestel sõitudel. Kauplus kohe masinat tagasi ei võtnud, vaid palus selle tagasi tuua siis, kui läbisõit on 300 kilomeetrit. «Kui ATV neile viisin, öeldi mulle, et garantiiraamat on valesti trükitud ja nii kaua garantii ei kesta,» räägib Enn. Kauplus aga kinnitab, et garantii kehtib endiselt, kuid klient pole koostöövalmis. «Antud juhul meile seadet üle vaatamiseks ei anta ning kliendi nõue ei ole mõistlik kulu, mida võiksime kanda,» ütleb kaupluse esindaja.