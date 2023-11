FOTOD ⟩ Perekond Rõivaste kodus on pühade ajal lausa mitu kuusepuud: olen oma emalt pärinud selle jõuluarmastuse

Perekond Rõivased avasid jõulude eel oma koduukse ja rääkisid, kuidas nemad saabuvaid pühi tähistavad. «Nüüd on majas meil kolm kuuske. Aga ehetega on nii, et need kõik on aastatega kogunenud ja igal aastal ostame mõne juurde,» räägib pereema Luisa Rõivas ETV saates «Ringvaade», kuidas nad lastega on juba esimesed päkapikukirjad ka teele pannud.