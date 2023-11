«Mine p***e, mutt!» ⟩ Prangli saare elanikud Valdur Kahro ja Monica Luong-Nõmme veavad vägikaigast

Kaks aastat tagasi ajas elektrijuhe omavahel tülli kaks naabrit: «Kuuuurija» saates esinenud Monica Luong-Nõmme ja kunagise Viimsi vallavolikogu liikme Valdur Kahro, keda hüütakse saarel ka Prangli Kuningaks. «Ta jooksis mulle vastu rindu ja karjus: «Mine p***e, mutt!»,» kirjeldab Luong-Nõmme väidetavat intsidenti, mille tõttu on tal nüüd töövõimetus. Kahro rõhutab aga, et jutt kallaletungist on täiesti alusetu.