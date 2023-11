NÄDALAPROGNOOS ⟩ Mälestused minevikust ärkavad, et teeksime praegu paremaid otsuseid: nädal lõppeb keevaliselt

Kolmapäeval viibib Päike kvinkunksis Jupiteriga, tuues päeva veidi rahutust ja oskamatust olla. Kvinkunks on «nokk kinni, saba lahti» aspekt - kui Päike väljendab end vabalt, ei saa Jupiter meid avardada ning kui hakkame läbi Jupiteri kasvama, ei saa Päike kui ego end vabalt väljendada. Siin tuleb oma ego taltsutada ja oma ülevoolavust kohandada.

Neljapäeval viibib Veenus kvinkunksis Neptuuniga, tuues samasugused käärid meie väärtuste ja ideaalide või unistuste vahele. See, mida praegu naudime, ei ole kooskõlas meie suurema unistuse või ideaaliga. Kui aga häälestume oma ideaalidele, ei suuda nautida seda, mis on praegu. Siingi on vaja hetkel lihtsalt kohanduda.

Reedel jõuab Merkuur Kaljukitse ning laupäeval teeb harmooniline sekstiili Kaljukitse valitseva Saturniga. Siit hakkab tulema sisse selgus ja realistlikkus, mida mõnda aega pole silmapiiril olnud! Seda eriti just suhtlemise ja mõtlemise tasandil ning eriti tore on, et see väljendub harmoonilises aspektis. Viimaks on võimalik pidada tõhusamaid vestlusi, teha arukamaid otsuseid ning näha tõetruumat pilti. See seis on loomulikult väga hea igasuguseks tööks, kuna kingib mõistusele distsipliini ja struktuuri. Ent lisaks aitab see ehk natukenegi leida selgust ja mõtet ajas, mil ümberringi toimub nii palju absurdset ja ebavajalikku.