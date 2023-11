«Soovin, et laulu sõnum ja minu esitus inimestele hinge läheks,» ütles 11-aastane Arhanna Elu24-le. «Mulle helistas ERRist Laura Kõrvits ja teatas, et «Tähtede lava» võitja esindab Eestit noorte Eurovisioonil Prantsusmaal,» meenutab Arhanna ema Anne Arbma üht kevadist päeva, mil nad uudisest teada said.