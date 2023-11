KLÕPS ⟩ Õnnesoovid! Marta Laane pisibeebi tähistab minisünnipäeva

Näitleja Marta Laan teatas ühel erilisel augustipäeval, et ilmavalgust on näinud tema esiklaps. «3 kuud,» kirjutas näitleja pühapäeval Instagram stooris. See tähendab vaid üht, et täna päikeseliselt külmal päeval tähistab pisipõnn oma kolmandat minisünnipäeva.

«26.08.2023 🤍 Muinastulede öö tütreke. Aitäh, et sa tulid!» kirjutas Laan augustis ühismeedias, et ilmavalgust on näinud tema esiklaps. Näitleja lisas postituse juurde ka pildi värskest ilmakodanikust. Pildile on märgitud ka Marta elukaaslane ja lapse isa Nils Oskar Jõgi, keda ta on varem meedia eest peitnud.