IGA AASTANE PEAVALU ⟩ Kirsti Timmer on hädas aia ette lükatud lumevallidega: ka saharoolis on tarvis mõtlemisvõimet

«Põlvekõrgused jääkamakad värava ette lükatud, mis on jäätunud kinni! See ei ole ok,» kurtis Kirsti Timmer-Valdstein ühismeediagrupis «Kristiine», kuidas tema kodutänavas on kummaline tegelane saharoolis olnud. «Ka saharoolis on tarvis mõtlemisvõimet, aga tundub, et pole antud. Täitsa kuri olen!»