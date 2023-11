«Nonii naised, kes otsivad omale kaasat!» teatab Marilyn Kerro oma ühismeedia postituses, et valmis on saanud tema jõulupakid. «Kui tahad ligi tõmmata vastassugupoolt, siis siin on sinu võimalus!»

Nimelt on Kerro oma veebilehele müüki pannud roosad peenised, mille puhul on tegemist hoopiski käteseebiga. «Karpi kuulub seep, mis kutsub ligi selle õige, tuleb teda vaid järjekindlalt kasutada. Plussiks on ka see, et saad puhta keha ja vaimu. Just nagu Alladini lamp teeb ka see fallose seep oma töö teda hõõrudes ja pestes,» selgitab Kerro. «Imeline kingitus ka sõbrannale, kes pikalt üksi!»