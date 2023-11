GALERII ⟩ Hubasuse tippklass! Kõrvemaal avati lustaka räätsamatkaga Lembitu Kuusest inspireeritud elamusmajad

«Lembitu on jätnud kustumatu jälje inimeste südamesse ja seda mitte ainult spordimaailmas. Olles ise kõva spordimees, oli Lembitul ainulaadne oskus sportlastega kergusega ühine keel leida. On liigutav, et teda meenutatakse Kuuse Elamusmajade projekti kaudu Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses, kuhu on jätnud palju jalajälgi ka Lembitu,» rääkis Lembitu Kuuse lesk Heli Kuuse.