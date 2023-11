ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti Riigikogu kõige hullemad obstruktsioonid – kuni kakluseni parlamendis

Miks Tupits siiski «Tupitsat tegi»?

Ja Postimees selgitab: «Eelarwe waidluste puhul õiendas Johanson riigikogu kõnetoolilt seda teadet, öeldes, et see on ebaõige. Selle järele wõttis sõna Tupits ja kinnitas, et kirjutises toodud mõtted wastawad tõele. Sama koosoleku lõpul puutusid Johanson ja Tupits riigikogu riieteruumis kokku. Selle juures ütles Johanson Tupitsale, et wiimane ei ole olnud aumehelik. Tupits wastanud selle peale, et miks Johanson siis wõtab kahest kohast päewarahasid. Johanson sai ägedaks, öeldes, et see on kaabaklus. Selle peale lõi Tupits Johansoni, nii et selle prillid maha kukkusid.»