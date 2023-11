NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaksikutele meenutab end romanss minevikust, Neitsi suhe paraneb nädalalõpus

Uuel nädalal mängib Veenus meie elus suuremat rolli. Liikudes üle Kuu Põhjasõlme, tuletab see meelde üht sügavat igatsust, mis on võibolla siiamaani täitmata jäänud - igaüks peab tundma ise ära, kas on aeg täita seda nüüd või lasta lõplikult lahti. Nädal lõppeb Veenuse ja Pluuto pingenurga kvadraadiga, mis võib tuua selles küsimuses sügavalt muutva arengu.