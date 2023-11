ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lähedasest, kaugest ja päris õudsest Venemaast David Vseviovi näitel

Kas me suudaks kokku arvutada, mitu "Kevadet" Oskar Luts kirjutas, nojah, tegelikult küll, mitu tükki avaldatud on? Suudaks, aga ülesanne oleks mõttetu, kuna see viib ainult matemaatilisse vahefinišisse, sest inimesed pole Tali Arno indiaaniseikluste ning Kiire äsjasündinud venna nimelise latipatsi magusa napsi vääramatu saatuse lugemist veel kaugeltki lõpetanud.

Head kordustrükid ongi nagu olukord puhvetis: viskad klaasitäie alla, suudad korraks millelegi muule mõelda, vahetad lauanaabriga paar õpetlikku sõna, ent samal ajal ilmubki juba leti taha saatus, räpast kitlit kandva teenindava vanamuti näol, kes sulle samast pudelist sama joogi kallab, tehes näo, et nüüd on see juba täitsa uus rüübe. Ja kliendid noogutavad.

Ehkki ka kliendid muigavad sisimas: nad teavad – ei ole uus asi seal tassis! Kõik kordustrükkide tarvitajad teavad pidevalt, et ei ole, aga ikka manavad ette ilme, et just see praegune, käesoleval hetkel nii viimane kui esimene, kustutab sul janu päriselt ära ning niidab alt jalad, mis veel väheke kanda suudavad.

Kui kordustrükki korduvalt tarvitada, siis eks need jalad lähevad alt minema ka.

Riskima peab ikka