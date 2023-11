Pisarais Silvia Ilves oma tõsielusaates: tegelikult tahaks palju rohkem lastele olla olemas...

Nelja lapse emana peab Silvia hakkama saama nii enda tööülesannetega muusikuna kui ka laste jaoks olemas olema. Saate kuuendas osas peab Silvia end emana kehtestama ning avaldab, et tunneb aeg-ajalt pärast esinemisi, et töö tõttu on jäänud väheks aega, mida emana lastele pühendada.

Silvia tõdeb, et tal käib tihtipeale peast läbi mõte, kas ta tahab oma lastele tormist muusikuelu. «Tegelikult tahaks ise ka palju rohkem lastele olla olemas. Vahel närib hinges. Esined ära, kõik tulevad ja tänavad, nii ilusti tunnustavad. Aga siis lähed koju ja näed, et sel ajal sa ju ei olnud lastele olemas. Et see on kuskilt millegi arvelt. Loomulikult minu elu on täis vigu ja kaugel sellest, et pean end täiuslikuks muusikuks, täiuslikuks emaks,» tõdes nelja lapse ema Go3 saates.