«KUUUURIJAS» ⟩ Naabritevaheline tüli Pranglil paisub kui pärmitaigen – väidetav vägivald, süüdistused ja kohtuvaidlus

Pisikesel Pranglil on lahvatanud tõeliselt suur skandaal. Saarel suuri valdusi omav poliitik Valdur Kahro on lootusetult tülli pööranud oma sealse naabri Monica Luong Nõmmega .

Monica tegi kallaletungi kohta politseile avalduse ja alustati kriminaaluurimist, mis aga lõpetati. Praegu on poolte vahel käimas kohtuvaidlus, kus kõige teravam küsimus on Monica Facebooki postitus, mille ta kirjutas väidetava rünnaku kohta. Monica sõnul on see postitus igati õigustatud ja ta peab saama oma lugu jagada.

Kumbki pool on sündmustest erinevalt aru saanud. Valdur Kahro on eitaval seisukohal ja väidab, et pole kunagi Monicat rünnanud. Ta ütleb, et naise süüdistused on alusetud ja tema maine on selle tagajärjel saanud kahjustada.