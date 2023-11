«24. november saab olema erakordne õhtu ja juba ennatlikult TOP1 kontsert Clicheriku & Mäxi tegutsemise ajaloos. Suured ettevalmistused käivad, sest esitlusele tulevad nii uued kui ka vanad hitid. Külaliste näol on oodata korralikku staaride paraadi ning seninägematuid üllatusi. See on tegelikkuses ainus koht Eestis, kus reede õhtul olla, muud valikut tegelikult pole..,» lubas Mäx enne esitlust.