GALERII ⟩ Suurejooneline kokandusduell paneb omavahel võistlema olümpiavõitja ja tuntud muusiku lapsed

Kristina Šmigun-Vähi, kelle kiired suusakilomeetrid on teinud teda legendaarseks spordisangariks, peab ka sel nädalal näitama oma oskusi kokandusjuhendajana. Kulinaarse väljakutse võtab taaskord vastu möödunud nädalal saates võidutsenud poeg Kristhor Tomi. Kuid küsimus pole vaid kokakunstis – see on tõeline kokandusduell, kus pulss võib kerkida suuremaks kui ühelgi olümpial.