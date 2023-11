Musta reede puhul pandi müüki must notsu Priidik

«Hetkel veel alles, aga huvilisi on,» ütleb ta Elu24-le. «Emane Peppa on meil aasta ja kolme kuune, Priidik ja George on viiekuused,» räägib Evelin lisades, et põrsad on väga targad loomad. «Ehk isegi targemad kui koerad. Meie Peppa on pärit Saaremaalt mini zoost, ta oli kolme kuune, kui ta endale saime. Kuna alguses tuli ta meile tuppa elama, siis käis ta ilusti oma häda tegemas kassi liivakastis. Sellega polnud kunagi mingit probleemi. Sead on väga puhtad.»