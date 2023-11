Miljardärid on etteaimatavad ja neile meeldib kokku hoida. Nad osalevad iga-aastastel pidudel, festivalidel ja konverentsidel, kuhu tõsiseltvõetavuse huvides nägu näidata tuleb.

Majandusväljaande Forbesi andmetel on 2023. aasta seisuga maailmas 2640 miljardäri. See on umbes 0,00003 protsenti maailma elanikkonnast.