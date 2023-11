KLÕPS ⟩ «Meil on nipukaid!» Pakendikeskus keeras kavalalt Raadio 2 ümbritsevat poleemikat enda reklaamiks

«R2, kui soov otsi kokku tõmmata, siis meil on nipukaid,» seisab Pakendikeskuse värskes reklaamis.

Nimelt tegi Estonian Funk Embassy juhtfiguur ja Raadio 2 õhtuse vööndi saatejuht Henrik Ehte eile Facebookis avalduse, kus teatas, et tema leping õhtuse vööndi saatejuhina on erakorraliselt üles öeldud «hea tava rikkumise» tõttu. Ka postitas näitleja Hendrik Kalmet avalduse, kus vaidleb vastu süüdistusele, justkui oleks ta Raadio 2 saatejuhina «rämedalt mõnitanud ning alandanud õhtust vööndit».

Meeleavaldusest inspireerituna avaldas Pakendikeskus veel teisegi reklaami: «Oleme jõudnud otse sündmuste keskmesse. Tõsi ta on, et pappi läheb ikka vaja. Nii plakatite kui ka raadiosaate tegemiseks. Siinkohal väike meeldetuletus, et kui papiga kitsas käes, siis Pakendikeskus aitab hädast välja.»