Raja-Jooseppi ehk Lapimaal Inaris asuv Soome piiripunkt vastu Venemaad on viimastel päevadel nii Soomes kui ka kogu maailmas tuntuks saanud. See on praegu ainus avatud piiripunkt Soome idapiiril.