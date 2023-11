KLIPP ⟩ Saatega «Ma näen su häält»​​ liitub muusik Mihkel Mattisen: ma ei hakka enne munemist kaagutama

Saate auhinnaraha nimel panevad oma detektiivioskused ja suhte proovile värskelt abieluranda sõudnud noored Sirelin ja Konstantin . Lõbus paar räägib, et alles mängu lõpuks selgub, kelle jalas on nende peres püksid. «Eks meil ikka on väike strateegia paika pandud – mina otsustan ja naine kinnitab, raha läheb temale,» naljatleb Konstantin.

Mattisen tunnistab, et häälesaadetes on inimeste läbinägemine keeruline, kuid ta loodab siiski oma teadmiste ja kogemustega mängijaid aidata. «Ma usun, et kõik, kes siia saatesse tulevad, arvavad, et hakkavad kohe jube hästi ära arvama, aga pärast selgub, et see nii ei ole. Ma ei hakka enne munemist kaagutama!» Mattisen lisab, et saade on lauljatele hea hüppelava ja ka andekad teesklejad on tunnustust väärt.