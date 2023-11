Elina Pähklimägi ja Tanel Terase teed on lahku läinud? «Ma aiman, mida te küsite...»

Alles see justkui oli, kui Elina Pähklimägi säras presidendivastuvõtul uue kaaslase, jurist Tanel Terase käevangus. Toimetuseni jõudnud vihjete kohaselt on aga paari teed lahku läinud. «Ma aiman, mida te küsite, aga minu eraelu on minu isiklik,» vastas Elina enne küsimuse kuulmist.