RÄNK VÕITLUS ⟩ 23-aastaselt neljanda staadiumi vähidiagnoosi saanud Mia Maria: mõtlesin, et miks mina...

Tallinnas elab kahe tütre ema Mia Maria, kellel 10 aastat tagasi avastati neljanda staadiumi vähk. 23-aastane naine oli just värskelt emaks saanud ja kaksikud ilmale toonud. «Vähi saamine ja kaksikute sünnitamine korraga on ikka liiga suur katsumus,» tunnistab Mia, kelle südamesooviks on midagi, mis aitab kaasa sellele, et vähi diagnoosi saanud inimesed saaksid end paremini tunda.