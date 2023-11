USA režissöör Ridley Scott: Napoleon osales 66 lahingus, kuid ma ei saanud neid kõiki filmi panna...

Scotti sõnul on ajaloolased seadnud kahtluse alla ta uue linateose ajaloolise täpsuse. Samuti on ta saanud prantslastelt negatiivset tagasisidet, et jänki ei suuda iialgi nende suurmeest õigesti näidata. Kõige tipuks räägib ta, et on valmis tehisintellekti maailmalõpu saabumiseks.