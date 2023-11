«SÜDAMESOOV»​​ ⟩ Viiekuuste kaksikute kõrvalt vähidiagnoosi saanud Mia Maria kaotas raskes võitluses tervise ja hääle

Mia Maria sünnitas kümme aastat tagasi, 23-aastase tudengina kaksikud tütred. Värske ema rõõm sai aga raske hoobi, kui viiekuuste beebide ema kuulis arstidelt, et tal on vähk.

Mia käis mitme arsti juures ning kuulis, et tal on ilmselt sünnitusjärgne stress. Peagi selgus aga, et stressist on asi kaugel – naisel avastati Hodgkini lümfoom ehk kasvaja, mis algab lümfisõlmedes ja levib sealt edasi. Mia vähk oli avastamishetkel juba neljandas staadiumis.