Lääneranna vald on pälvinud ohtralt tähelepanu maakoolide sulgemise tõttu. Kui koolid suletakse, siis uhke bussipeatus Lääneranna vallas Oidrema külas vastupidi avati. Mõned päevad tagasi sai valmis sealne uhke bussiootekoda, mida valgustab suisa lühter. «Oidrema bussiootepaviljoni visuaalses terviklahenduses on arvestatud sellega, et see sobituks piirkonna mõisahoonete miljööga,» kommenteeris valla avalike suhete spetsialist.