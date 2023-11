«Jätsin kõik oma unistused Mikko nimel, kasvatasin üles lapsed ja andsin endast parima,» räägib eestlanna Helena Koivu, kelle viimased paar aastat on möödunud lahutuse keskel. Aastaid kestnud ilus elu Soome jäähokimängija Mikko Koivu kõrval on lõplikult läbi saanud. «Unustasin iseennast tihtipeale selles abielus ära, elasin kõikidele teistele, tahtsin selle kaudu vaid head.»

Lepime Helena Koivuga kokku intervjuu FaceTime'is, sest näost näkku kohtumiseks puudub võimalus – naine lahkus Ameerikasse 30. septembril ja on üritanud oma elu kaugel ookeani taga kokku lappida. Ühel hetkel hakkab minu telefon helisema – «Helena Koivu Facetime». On aeg keskenduda ühele sajandi suurimale lahutusloole, mille üks pool on vapper Eesti naine.

Tervitame teineteist sõbralikult ning Helenast jääb kohe äärmiselt soe ja meeldiv mulje. Lindistama hakkan meie kõnet umbes viienda vestlusminuti järel – algus sujub kenasti ja ma näen, et see inimene tahab endast kõik välja rääkida. Naise optimism on kohati lausa ehmatav, minu isiklikud argimured tunduvad tühised kui sügisesed koltunud puulehed, millest on saanud kirmetis maapinnal.