Tõnis Milling varalahkunud vennast: mõtlen tema peale iga nädal. See on paratamatus

«Mõtlen tema peale iga nädal. See on selline paratamatus,» nentis Tõnis Milling raadiosaates «Päevatee». 24. novembril, kui Madis tähistaks enda sünnipäeva, lähevad nad Tõnise sõnul koos vanematega kalmistule ning pärast mälestavad kõik koos kodus. «Kui ta lahkus, võtsin selle seisukoha, et tema füüsilise keha saatsime küll ära, aga ta ei lähe minu südamest ja meelest mitte kunagi... Madis jääb alati meie kõrvale.»