Hiljuti pidas printsess BBCs kõne, kus avas Briti rahvusringhäälingu iga-aastase korjanduse nimega Children in Need, mis keskendub abivajavate laste aitamisele. Printsess tegi videopöördumise, kandes Briti kaubamärgi Lisou kaunist siidisärki.

«Tänane eesmärk on toetada lapsi ja anda neile võimalus olla parim, mis nad olla saavad,» ütles Walesi printsess klipis. «On ülioluline, et toetaksime nende lapsepõlve, mis on ka põhjus, miks on abivajavaid lapsi toetatavad projektid nii olulised.»