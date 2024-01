EI PÄÄSENUD KALLILE REISILE ⟩ Reisigurust vanem härra: varem pole ühegi bürooga sellist probleemi olnud

77-aastane Arvo Joamets pidi möödunud aasta novembri lõpul minema eksootilisele reisile Seišellidele. Lennujaamas aga selgus, et reisile mees ei pääse, kuna tal oli täitmata jäänud üks vajalik paber. «Käisin mõned päevad enne reisi algust büroos kohapeal küsimas, kas kõik on korras ja öeldi, et on korras,» räägib mees. Novatoursi reisibüroo sõnul olid kõik reisitingimused reisijale saadetud. Vaidlus büroo ja kliendi vahel on kestnud juba mitu kuud, Novatours on lõpuks nõustunud kliendile hüvitama reisi eest makstud summa osaliselt.