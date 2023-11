Möödunud nädalavahetusel avati Tallinna kesklinnas bussijaama lähistel uudse kontseptsiooniga ilusalong. Limon vahendab, et külastajad võivad teha ilusalongis kõike, mida süda ihaldab, näiteks võib ilusalongis veipida. Külalistele lubatakse pakkuda vahuveini, veine ja alkohoolseid kokteile.

Ilusalongi asutaja on 13 aastat juuksurina tegutsev Tatjana Palmits, kes registreeris firma ja ühtlasi salongi nime juba neli aastat tagasi. Ilusalongi nimeks, kuigi asutuse välireklaamil on nimetust veidi mugandatud, on Bit*hes Paradise (Mõ*dade Paradiis – toim).