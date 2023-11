OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimesed peavad sel nädalal end tõestama

Üks selle nädala olulisemaid teemasid taevakaardil on seotud planeet Saturniga, mis distsiplineerib ja kutsub korrale. Saturn on meie Päikesesüsteemis karm õpetaja, kes valitseb aja ja ruumi seaduseid eriti just materiaalsel tasandil ning õpetab, et mida külvad, seda lõikad. Saturni kogemused kasvatavad meis küpsust - hing õpib läbi kehastuse tundma mateeria piiranguid, seadusi ja nõudmisi.