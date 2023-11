Tartu poliitik sai ootamatu telefonikõne. «Teie naabrid kurdavad, et...»

Milenin räägib, et teisipäeval tehti massiliselt ingliskeelseid robotkõnesid. «Kelmide skeem oli sarnane varasematele petukõnedele, kus kelmid teesklesid politseid. Teisipäeval levivates ingliskeelsetes robotkõnedes väideti vastuvõtjale, et tema ID-kaardi andmed on varastatud ja inimene on rahvusvaheliselt kuulutatud tagaotsitavaks. Kõne ajal paluti valida telefoni klaviatuurilt number üks, et rääkida edasi väidetava politseinikuga,» räägib politsei esindaja.