Novembri hakul alustas airBaltic suurt allahindluskampaaniat, nüüd on see asendunud aga nördinud klientidega. «Kui täituvus langeb alla teatud läve, mis viitab vähesele nõudlusele, võib lennufirma kaaluda lennu tühistamist,» selgitas airBaltic portaalile Limon, miks mitmed soodusmüügi ajal pakutud lennud on tühistatud.