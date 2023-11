«Nad lähevad ülbemaks!» Karmen Joller topiti ebaseadusliku ravimi reklaamnäoks

Järjekordne tuntud eestlane on sattunud rahvusvahelise petuskeemi keskmesse. Perearst Karmen Joller jagas ühismeedias postitust, et tema nägu kasutatakse ära ebaseadusliku ja imeravimi pähe määritava toidulisandi reklaamimiseks.

Toidulisand kannab nime Tonerin ja selle eest hoiatas põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tarbijaid juba sel suvel. Märgiti, et kuna toidulisandile esitatud väited ei vasta tõele ja koostis pole teada, petetakse sedasi tarbijate usaldust ja ohustatakse tervist, vahendab tervis.postimees.ee.

Siin on tegemist Araabia Ühendemiraatidesse registreeritud ettevõttega E-Trade Skyline FZE. Toidulisandi kodulehel puudub info müüja kohta, niisamuti viitab pettusele raskesti jälgitav tekst ja eksitav info.

«Levitage seda pilti, palun! Kindlasti levitage seda oma eakamatele pereliikmetele ja tuttavatele – just eakatelt püütakse ilusa jutuga raha välja petta,» hoiatas Joller oma ühismeedias petuskeemi eest ja jagas võltsreklaami, millele ta oli teinud vastavad korrektuurid.

Karmen Joller tegi petuskeemi võltsreklaamile parandused. Foto: Kuvatõmmis Facebookist

«Saatke mulle, palun, tõendeid: mis telefoninumbritelt on helistatud, mis aadressidelt on seda solki saadetud jne. Tean, et solgimüüjad on ära kasutanud mitmeid Eesti tuntud arste: dr Le Vallikivi, prof Margus Viigimaa jne. Saatke mulle edasi ka ekraanipildid ja lingid koos võltsreklaamidega, ekraanipildile peaks peale jääma ka kuupäev ja kellaaeg. Guugeldada ma oskan ise, seda pole vaja – ja guugeldades ei ole ka arstide pilte jms materjali näha. Aga FB reklaamidel on,» palus Joller ühismeedias.

Perearsti huvitas ka see, kas selle reklaami tõttu on mõni tema jälgijatest või nende tuttavatest oma vererõhuravimid ära jätnud või seda kaalunud? «Võta minuga ühendust,» palus Joller ja lisas: «Kui Sind on värvatud selle solgi müüjaks, anna teada. Ma ei avalda Sinu isikut.»

Lõpetuseks täheldas Joller, et praegu kogub ta Tonerini vastu materjali: «Vaatame, kas saame üheskoos solgimüüjate elu kibedaks teha! Ja teiste solkide müüjad: jõuab kätte ka teie aeg!»