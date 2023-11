TOM LITTLE

Foto: TOM LITTLE

Iltalehti küsis oma lugejatelt, milline on nende hinnangul hea kuupalk, ja üle 1500 küsitlusele vastajatest hääletas ühe konkreetse summa poolt. «Kõige enam, 1646 häält sai küsitluses just see summa,» kirjutab Soome väljaanne.