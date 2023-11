«No natuke palju on neid, ütleme nii. Need on linna igal sissesõidul, ma arvan, et palju on neid. Aga õnneks lapsed aru ei saa, mis seal peal kirjas on...» Mida arvavad tartlased kurikuulsatest stripiklubi autodest, mida linnas siin-seal märgata võib? Kui mõnede arvates võiksid autod linnapildist kaduda, siis teisi neljarattalised reklaamid ei häiri.