PÄRIS VINGE ⟩ Kourtney Kardashianile jäi näppu 30-eurone Eesti toode

Kuvatõmmis pärineb Hulu kanalil jooksva tõsielusaate «The Kardashians» neljanda hooaja kaheksandast osast. Kourtney Kardashian käis ühel rokk-kontserdil ja on näha, et tema telefoni tagaküljele on kinnitatud Carmounti toode.

Carmount on Eesti ettevõte, mille asutaja on Ati Põldkivi. «Vahetult pärast oma esimese auto saamist märkasin, et turul on puudus korralikest autotarvikutest. Aegunud autolaadijad ja naeruväärsed telefonihoidjad tanklates ei olnud minu jaoks enam piisavad,» kirjeldab Põldkivi Carmounti ametlikul kodulehel.