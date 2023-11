EBAÕIGLANE? ⟩ «Perega mitte kokkusaamine on masendav!» Soomes elavad venelannad arutlevad piiri sulgemise üle

Mõne päeva eest teatas Soome, et sulgeb idapiiri Venemaaga. Antud otsus on kaasa toonud kõva poleemika põhjanaabrite juures – kas tegu oli ikkagi õiglase otsusega näiteks Vene kodanike jaoks, kes elavad alaliselt Soomes? Intervjueerisin kahte venelannat, kes on aastaid Soomes elanud, ning sain aru, et arvamusi selles küsimuses võib väga erinevaid olla.