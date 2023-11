Soome hokiässa eksabikaasa Helena Koivu õudustest koduseinte vahel: mind survestati abieluvaralepingule alla kirjutama

Eestlanna Helena Koivu on meedia vahendusel viimase paari kuuga eestlastele hästi tuttavaks saanud. See on naine, kes lahutas abielu Soome jäähokimängija Mikko Koivuga. Paaril on kolm last ja lahutusest hoolimata ei taha pinged ega draamad endiste armastajate vahel kuidagi lõppeda.