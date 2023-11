PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. november: Neitsi oskab ka pisiasjadest rõõmu tunda, Skorpion ihkab jõuda probleemide tuumani

Kui sinu kõrval on usaldusväärsed inimesed, pole miski võimatu. Energiat on palju ning eesmärgid selged, nii rühid jõuliselt edasi.

Leidub vastuolusid selle vahel, mida sa teha tahad ja mida sa tegema pead. Inimesed, kelle ees on kohustusi, võivad sulle survet avaldada.

Süvenemisvõime on väga hea, sul ei jää pisimadki detailid kahe silma vahele. Oskad uut informatsiooni loogiliselt süstematiseerida.

Sul on võimalus astuda otsustavaid samme oma majandusliku seisu parandamiseks. Tuleb teha finantsidega seotud kaalukaid otsuseid.

Päike ja Marss on jõulise Pluutoga sekstiilis. Suudad suurepäraselt süveneda, tahad jõuda probleemide tuumani ja need lõplikult lahendada.

Minevikus tehtud head ja halvad asjad mõjutavad sinu elu. See, mis on kunagi lõpule viimata jäänud, segab praegust tegevust.

Tänased taevaseisud on sulle soodsad, kasuta need ära – ikka selleks, et areneda, muutuda tublimaks ja paremaks inimeseks.