JUSTIN PETRONE 44 ⟩ Sünnipäeva tähistav kirjanik teeb edu saavutamiseks hällipäeval alati üht kindlat tegevust

Ameerika-Eesti ajakirjanik, kirjanik ja blogija Justin Petrone peab täna, 20. novembril oma sünnipäeva. «Võtan sünnipäevasid rahulikult. Käisin kõndimas,» ütleb ta Elu24-le. «Alati katsun loovtööd teha, et midagi oma sünnipäeval saavutada,» lisab Petrone.

«Olen nii tänulik, et sadas lund ja mul on ilus lumine sünnipäev,» ütleb Petrone. Tema kodulinnas Viljandis on lisaks lumele täna olnud võimalik ka nautida päikesepaistet.