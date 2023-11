Lahutus. Foto on illustratiivne.

Väljaanne South China Morning Post kirjutab mehest, kes on alustanud omanäolise äriga. Nimelt hävitab ta kliendi lahutuse järel tema pulmafotod ja saadab selle kohta tõendi. «Enamik pulmafotosid on tehtud akrüülmaterjalist, mida ei saa kergesti põletada, ja paljudes kohtades on ka kombed, mis keelavad elavate inimeste fotode põletamise,» jagas mees mõtteid oma ärist.