UNUSTAGE TINDER ⟩ Helsingis aitab roosa ostukorv tutvuda oma ühe ja õigega

Tundub, et Tinderi võib ära unustada, sest Soomes saab tutvuda silmast silma ja hoopis uuenduslikumal moel. Nimelt võeti Vuosaari linnaosa toidupoes rahvusvahelisel vallaliste päeval kasutusele roosad korvid, mis on mõeldud üksildastele klientidele, kirjutab Helsingi Sanomat . Kui inimene on piisavalt julge, võib ta poodlemise käigus alustada vestlust mõne teise roosa korvi kasutajaga.

«Korvid ilmusid meile 11. novembril, mis on märgitud rahvusvaheliseks vallaliste päevaks. Algselt mõtlesime, et korvid on poes vaid ühe päeva, ent need osutusid populaarseks, mistõttu otsustati need jätta klientidele kasutamiseks,» räägib Helsingi Sanomatile poepidaja Sasu Hamina.