PUTIN VAJAB KAHURILIHA ⟩ Vene võimuesindaja tegi ettepaneku panna naisvangid sünnitama

2020. aasta jaanuaris, umbes kaks aastat enne seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse, teatas Venemaa president Vladimir Putin poliitikast, mille eesmärk on suurendada Venemaal sündivate laste arvu nelja aasta jooksul nii, et kui seni on iga naise kohta 1,5 last, siis tulevikus oleks ligi kaks last, teatab Newsweek.