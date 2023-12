INTERVJUU ⟩ «Pühkisime kodumaa lume jalgelt.» Viieliikmeline Eesti pere võttis aja maha ja läks Balile seiklema

Merili Sööt ja Heikki Mägi on kolme lapse vanemad. Vanim poeg Espen (18) on silmapaistev korvpallur, Isabella (13) tegeleb tantsimisega, pere pesamuna Brandon (1,5) tunneb huvi kõige ümbritseva vastu. Heikki suur kirg on kokkamine ning koos poja Espeniga said oskused proovile pandud ka Kanal 2 meelelahutuslikus telesaates «Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema». Aktiivsete eluviisidega pere põgenes novembri alguses lume ja pimeduse eest päikeserohkele Bali saarele, mis on tuntud oma suurepärase troopilise kliima poolest.

Bali asub Eestist ööpäevapikkuse lennureisi kaugusel. Miks just Bali? «Bali sai valitud sellepärast, et oleme kahel korral seal käinud ja alati tõdenud, et see on selline hea kombo Aasia ja Euroopa segust. Siinsed inimesed on enamasti kenad ja abivalmid,» räägib Merili ja lisas, et kliima oli sihtkoha valikul väga oluline. «Kuna meil Eestis on kliima mõttes praegu üks halvimaid ja pimedamaid ning stressirohkemaid aegu, siis otsustasime oma perele anda tervistava võimaluse. Põhjuseid on teisigi, mõned natukene isiklikumat laadi, aga üldiselt turgutame oma tervist ja otsime tasakaalu. Et korra tahaks sellest 24/7 rattast välja saada. Üks suur põhjus oli ka kõige pisema nahaprobleemid,» avaldab ta.