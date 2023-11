MIKS NII VÄHE? ⟩ Sadadest tuhandetest geenidoonoritest on personaalse geenianalüüsi saanud vaid 5000 inimest

«Aga mina? Et miks minu vastuseid ei ole siis veel?» küsib esmaspäevases «Kuuuurija» saates 20 aastat tagasi geenidoonoriks hakanud keemikust Nele, kes pikisilmi personaalset geenianalüüsi ootab. «Me tõesti täname igat geenidoonorit tema panuse eest. Ja ka vabandame, et see on võtnud rohkem aega, kui me ise lootsime,» sõnab professor ja Eesti Geenivaramu teaduskeskuse juht Lili Milani.