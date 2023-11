KAS HUKATI? ⟩ Kassipoegade saatusest sai alguse tuline arutelu: nad viidi surmasüstile, kuigi hoiukodu oli olemas

Facebooki grupis «Viimsilased» tegi postituse Leevi , kes ka ise kasside aitamisega aktiivselt tegeleb. «Suured tänud leidjale, kes selle asemel, et kassipoegade ema ära oodata ja nad hoolivale MTÜ-le üle anda, viis nad surmasüstile!» kirjutas naine. Ta lisas oma postitusele ekraanitõmmise algsest laupäeval gruppi tehtud postitusest, milles anti teada leitud kassipoegadest ning tunti huvi, kas keegi on näinud kassipoegade ema – musta kassi valge rinnaga. Postitus eemaldati grupist ning artikli ilmumise ajaks on eemaldatud ka Leevi postitus ja selle all toimunud tuline arutelu, kus käis vaidlus selle üle, miks viidi nii pisikesed kassipojad Sinirebase tänaval asuvasse Loomade Hoiupaika, kui neile oli olemas hoiukodu.

Leevi on veendunud, et varjupaigal ei ole jaksu ega vahendeid nii väikeste kassipoegadega tegelemiseks. «Elus ei hakka nad varjupaigas kassipoegi lutitama ja poputama, nad vajavad iga paari tunni tagant spetsiaalset piimasegu, pissitamist ja soojendatud aset. Mitmed vabatahtlikud pakkusid ennast appi, kuid neile ei kirjutatudki, nii kiire oli lahtisaamisega. Kassipoegasid ootas just lutibeebidega kogenud hoiukodu,» räägib Leevi Elu24-le. Tema hinge puudutab see juhtum eriti valusalt just seetõttu, et sobiv hoiukodu oli ju olemas ja kolm elu oleks saanud päästa.