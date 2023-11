Sirje Helme meenutab kaksikute Martini ja Maarja sündi: kui üks kaksik oli sündinud, läks tükk aega, kuni arst ütles, et teine on ka elus

«Minu pilgu läbi on ta tegelikult äärmiselt hea südamega poiss. Martin on põhimõtteliselt positiivse maailmavaatega ja võib süstida kaaslastesse positiivset tunnet,» iseloomustab oma poega kunstiajaloolane Sirje Helme. «Ma olen ise väga palju kannatanud selle käes, kui minu last kritiseeritakse. Siis on pigem tema see, kes mind lohutab. Minu silmis on ta selline päikesepoiss, mis ta väljastpoolt paistab, seda mul on väga raske öelda, sest minu jaoks on ta selline.»