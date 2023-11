ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Margus Tsahkna – Tartu tagant, küla pealt

M.T: Ma ju osalesin ühes kunagi! Nimeks oli "Laulud tähtedega". See oli kaks pool kuud kestev värk, ehkki ma algselt mõtlesin, et käin korra ära... Tulemuseks oli see, et ma sain Kroonika esikaanele, kus kirjutati, et ma olen oma vana naise maha jätnud ja võtnud uue ning noore. Kuigi minu naine on väga kena, noor ja tark. Need käivad selliste asjadega kaasa, et ma ei soovita väga kellelegi.

M.T: Jah, sest vanemad kolisid siis vanatäd tallu, kuna ta suri ära ja me saime maad tagasi – nii et mu ema otsustas hakata talu pidama. Meil anti tagasi kaks lehma, see oli lühike aeg 1991-92, kui anti päriselt ka mingisuguseid varasid tagasi, aeg, mil kolhoosid laiali tassiti. Hahahaaa! Ja mulle tundus, et need olid need samad lehmad, kes 1944 ära võeti. Siis kogu küla käis vaatamas, kuidas mu ema, kes ei olnud kunagi loomi pidanud, hakkas neid lüpsma. See oli kõvaks pähkliks. Peale paari nädalat saadi sealt ka piim välja. Aga mina hakkasin siis üksi 13-aastaselt Märjal elama. Meil oli vanematega diil. Diil seisnes selles, et hinded pidid olema korras ning nädalavahetustel pidin maal tööd tegema, et teenida söök lauale.